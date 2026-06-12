Rodolfo Moya le dejó un potente mensaje a la figura de Universidad Católica. Ha despertado interés por su actuar internacional.

Universidad Católica puede despedirse de una de sus figuras en el siguiente mercado de fichajes. ¿De quién se trata? Clemente Montes capta la atención desde distintas latitudes de Sudamérica.

Sin embargo, un retirado futbolista –que llegó joven a la UC– le dejó un consejo: él es Rodolfo Moya. En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado atacante abordó el caso que provoca incertidumbre en la precordillera.

Es que él, en su época de jugador profesional, arribó a Las Condes con 18 años. También tuvo la ilusión de emigrar fuera del país, pero no se apresuró y llegó a Europa: pasó por el Austria Viena.

“Acá los chicos a lo mejor lo único que quieren es salir del país, piensan que a lo mejor en otro lado van a tener más oportunidades y muchas veces nos equivocamos en eso. De repente perjudicamos nuestro futuro”, lanzó.

“Sin pensar que a lo mejor estamos en una buena situación donde estamos madurando, yo creo que a Clemente hoy día a lo mejor le sería bueno que se quede un año más“, agregó sobre el seleccionado nacional de 25 años.

Rodolfo Moya aconsejó a Clemente Montes quedarse en Universidad Católica. (Foto: Gemini)

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Clemente Montes hace soñar a Universidad Católica

Sobre el mismo punto, Rodolfo Moya concluyó abordando el principal objetivo de la UC: los octavos de final de Copa Libertadores. Enfrentará a Estudiantes de La Plata con el ápetito a tope.

“Se puede valorar mucho más. Creo que hoy día, jugando copas internacionales un equipo chileno, los jugadores siempre van a tener la posibilidad de estar siendo vistos”, reflexionó.

“Universidad Católica ya demostró que le ganó a Boca Juniors y puede estar para grandes cosas“, cerró.

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En resumen: