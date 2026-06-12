Universidad Católica puede despedirse de una de sus figuras en el siguiente mercado de fichajes. ¿De quién se trata? Clemente Montes capta la atención desde distintas latitudes de Sudamérica.
Sin embargo, un retirado futbolista –que llegó joven a la UC– le dejó un consejo: él es Rodolfo Moya. En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado atacante abordó el caso que provoca incertidumbre en la precordillera.
Es que él, en su época de jugador profesional, arribó a Las Condes con 18 años. También tuvo la ilusión de emigrar fuera del país, pero no se apresuró y llegó a Europa: pasó por el Austria Viena.
“Acá los chicos a lo mejor lo único que quieren es salir del país, piensan que a lo mejor en otro lado van a tener más oportunidades y muchas veces nos equivocamos en eso. De repente perjudicamos nuestro futuro”, lanzó.
“Sin pensar que a lo mejor estamos en una buena situación donde estamos madurando, yo creo que a Clemente hoy día a lo mejor le sería bueno que se quede un año más“, agregó sobre el seleccionado nacional de 25 años.
Rodolfo Moya aconsejó a Clemente Montes quedarse en Universidad Católica. (Foto: Gemini)
Clemente Montes hace soñar a Universidad Católica
Sobre el mismo punto, Rodolfo Moya concluyó abordando el principal objetivo de la UC: los octavos de final de Copa Libertadores. Enfrentará a Estudiantes de La Plata con el ápetito a tope.
¿Se queda o se va? Advierten que la UC toma una decisión con Matías Palavecino en pleno mercado
“Se puede valorar mucho más. Creo que hoy día, jugando copas internacionales un equipo chileno, los jugadores siempre van a tener la posibilidad de estar siendo vistos”, reflexionó.
“Universidad Católica ya demostró que le ganó a Boca Juniors y puede estar para grandes cosas“, cerró.
En resumen:
- El delantero Clemente Montes genera interés en Sudamérica para el próximo mercado de fichajes.
- El exfutbolista Rodolfo Moya aconsejó al atacante permanecer un año más en el club.
- El club Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores.