El elenco de Daniel Garnero tendrá la misión de conseguir los tres puntos para mantenerse vivo en la lucha por el título.

Universidad Católica se alista para volver a la acción. El cuadro precordillerano se prepara para enfrentar a Cobresal por la fecha 18 de la Liga de Primera: un duelo clave para seguir a la caza de los líderes.

Es por eso que Daniel Garnero lanzará lo mejor disponible a la cancha e, incluso, considera un posible debut. Una ausencia obligada lleva al DT a barajar tal alternativa. ¿Qué pasó?

Según información de ESPN Chile, el entrenador analiza sustituir a Sebastián Arancibia (baja por lesión) con la inclusión de Francisco Daza. Este último también es lateral derecho, tiene 18 años y nunca ha sido citado al primer equipo.

A su vez, en el once inicial de la UC destaca el regreso de Vicente Bernedo. La portería será retomada por el canterano, que cumplió su castigo tras el entrevero en el clásico contra Colo Colo.

Finalmente, se debe consignar el retorno de Gary Medel a las convocatorias tras superar sus problemáticas físicas, mientras que Clemente Montes aún no está habilitado por el cuerpo médico para sumar minutos.

Francisco Daza puede debutar en Universidad Católica. (Foto: Cruzados)

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La formación de Universidad Católica

El XI cruzado sería con: Vicente Bernedo; Francisco Daza, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Tal compromiso entre Universidad Católica y Cobresal, válido por la Liga de Primera, se disputará este viernes 7 de agosto. Está programado para las 20:30 horas en el Claro Arena.