Rodolfo Moya pide a este refuerzo para Universidad de Chile: “¿Sabes quién me gusta?”

El recordado delantero mencionó a Luciano Cabral como opción. Tiene su futuro en incertidumbre para el libro de pases.

Universidad de Chile entró de lleno al mercado de fichajes y por ello recibió un consejo de Rodolfo Moya. El retirado atacante tiene a una figura en mente para el conjunto estudiantil: es un seleccionado nacional.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado delantero -que vistió la camiseta azul en 2003- le pidió a la cúpula universitaria ir por un mediocampista creativo para el segundo semestre. Para él, Luciano Cabral es una carta plausible.

Según su punto de vista, la escuadra laica tiene que incorporar un jugador con matices distintos. No hay una pieza que logre engranar con la ofensiva: falta el pase de gol en los últimos metros.

“Yo creo que a la U le falta un volante de creación que te deje cuatro veces solo por tiempo. ¿Sabes quién me gusta? Este cabro, Luciano Cabral“, comenzó señalando el viñamarino.

Sobre la búsqueda de dicho perfil, agregó: “Un extranjero bueno, algún 10, no sé… ¿quién podría ser algún 10 bueno en Sudamérica? Y que esté alcance de la U… no sé“.

Rodolfo Moya quiere ver a Luciano Cabral en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Rodolfo Moya aprueba a Universidad de Chile

Finalmente, el ariete con pasos por los archirrivales (Colo Colo y Universidad Católica) le puso el visto bueno al plantel comandado por Fernando Gago. Cree que va viento en popa.

“La U está bien hoy en día, es guapa, juega bien, están haciendo goles. Arriba está bien con Eduardo Vargas, independiente de que a lo mejor de repente ande mal, él le da otro peso específico al equipo”, cerró.