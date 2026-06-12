¿Se queda o se va? Advierten que la UC toma una decisión con Matías Palavecino en pleno mercado

El volante argentino no ha logrado consolidarse como titular en la UC, pero su situación de cara al segundo semestre ya comienza a tomar forma.

En Universidad Católica miran con especial atención el mercado de fichajes, tanto por la posibilidad de sumar nuevos refuerzos como por eventuales salidas de cara a la segunda parte de la temporada.

Uno de los nombres que ha generado dudas respecto a su continuidad es el de Matías Palavecino. El volante llegó a comienzos de año como una de las grandes figuras de la Liga de Primera 2025, luego de destacar con la camiseta de Coquimbo Unido y consolidarse como uno de los mediocampistas más desequilibrantes del campeonato.

Sin embargo, su presente en Los Cruzados ha estado lejos de las expectativas que generó su arribo. El argentino no ha logrado mostrar de manera constante el nivel exhibido en Los Piratas y, durante buena parte de la campaña, ha pasado más tiempo en el banco de suplentes que dentro del once titular.

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Decimocuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 31/05/2026 Eduardo Fortes/Photosport Football, Huachipato vs Universidad Catolica 14th date, 2026 National Championship. Universidad Catolica player Matias Palavecino is pictured during the first division match against Huachipato held at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 31/05/2026 Eduardo Fortes/Photosport

Matías Palavecino continuaría en la UC en el segundo semestre

Pese a este escenario, todo indica que en la precordillera no tienen intención de desprenderse del jugador de 28 años en este mercado de pases invernal, así lo informó el medio partidario Punto Cruzado.

“No ven tan factible su salida a mitad de año y, aunque en el caso de que llegue una oferta esta se analizará, la prioridad del club es que Matías Palavecino siga en la UC para la segunda rueda, algo que ya habría sido traspasado al jugador”, infomarón.

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¿La razón? El técnico Daniel Garnero y el cuadro de la Franja mantienen la esperanza de que pueda recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol chileno.

En resumen…