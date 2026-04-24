Universidad Católica entró en una nueva era con el cambio de directorio, donde asumió como presidente Matías Claro, reemplazando a Juan Tagle que estuvo al mando de Cruzados por 10 años.

El nuevo timonel de La Franja quiere continuar con el legado del abogado, donde el tetracampeonato y la construcción del Claro Arena marcaron su gestión.

Pero ahora hay otras tareas en las que quieren ponerse al día en la UC, como agrandar y mejorar el complejo deportivo, sin moverse de San Carlos de Apoquindo.

Así lo confirmó este viernes el propio Matías Claro en entrevista con Radio ADN: “Hablando de la parte de fútbol se nos ha ido quedando chico, tanto porque hemos crecido en las divisiones de formación, también ha crecido el fúbol formativo con más divisiones, hay necesidad de más canchas”.

“Hoy día ya estamos trabajando en el proyecto que es el C29, el cual incluye el tema de la infraestructura. Estamos trabajando en un master plan de manera que, en la medida que se generen recursos, poder ir desarrollando ojalá el master plan completo de una sola vez. Lo cual probablemente es difícil, porque son muchos recursos, pero sí tener priorizado cómo vamos a ir avanzando, tanto en canchas, mejoras de camarines y otras necesidades que hay en el complejo”, apuntó.

Matías Claro asumió como nuevo presidente de Cruzados.

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La UC firme en San Carlos de Apoquindo

En la instancia, indicó que todos estos trabajos se realizarían en el mismo paño, pues no quieren moverse de la precordillera.

“Siempre alojado en San Carlos de Apqouindo, nosotros en el fondo como club hemos derivado de la Universidad Católica, somos hermanos del Club Deportivo Universidad Católica que está en San Carlos de Apoquindo y siempre vemos que ahí es nuestro desarrollo”, aclaró.

“Creemos que hay una posibilidad de hacer muchas cosas, creemos que todavía tenemos varias deudas ahí y esas son parte del nuevo proyecto”, completó el empresario.

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En síntesis