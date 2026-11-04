Representante de figura de Colo Colo avisa: “Está entusiasmado con la idea de quedarse”

El agente de Lautaro Pastrán aseguró que su cliente -y también familiar- anhela permanecer en el Estadio Monumental.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el siguiente mercado de fichajes. El conjunto albo debe definir algunas continuidades que se mantienen en suspenso: una de ellas es la de Lautaro Pastrán.

El atacante está cedido desde Belgrano de Córdoba y la escuadra de Macul tiene la posibilidad de adquirirlo por un millon de dólares. Según indicó su representante, el jugador quiere permanecer en el Estadio Monumental.

En conversación con AS Chile, el agente Fernando Malara (que además es tío del futbolista) aseguró que el delantero anhela seguir en la institución popular. Su préstamo concluye dentro de poco.

“Está muy entusiasmado con la idea de quedarse. Ha encontrado en el club, en la gente, en los compañeros, un lugar donde quiere desarrollarse y salir campeón. Lo dijo cuando llegó… Por suerte, el primer objetivo está cerca“, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Las conversaciones todavía no se han iniciado porque entiendo que la dirigencia primero quiere cerrar el tema con el director técnico, lo cual me parece bastante lógico”.

Lautaro Pastrán quiere seguir en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo conoce su plazo fatal por Lautaro Pastrán

Finalmente, el empresario advirtió que Blanco y Negro ya tiene la fecha límite para ejecutar la compra por el seleccionado chileno. Tendrá que acelerar el debate para, eventualmente, presentar la propuesta.

“Por ahora, esa decisión del club tiene que realizarse antes del 15 de diciembre (…) Ese es el plazo máximo que tiene el club para tomar la decisión. Seguramente, antes nos estaremos sentando a charlar”, complementó.