Una de las jóvenes figuras de Universidad Católica, que brilló en el clásico universitario, es baja y podría ser intervenido en los próximos días.

Una nueva lesión azota al plantel de Universidad Católica, que viene de un importante triunfo por 1-0 ante Universidad de Chile en el clásico universitario.

Cuando el sol volvía a salir para los Cruzados, se supo de una compleja situación que protagoniza una de las jóvenes figuras de la UC, que brilló el pasado domingo ante la U.

Se trata del lateral derecho Sebastián Arancibia, quien ingresó en el segundo tiempo contra los azules, siendo clave para defender el triunfo en el Claro Arena.

Pero el jugador de 20 años no pudo terminar el encuentro, siendo sustituido a los 85 minutos por Diego Corral tras presentar una fuerte dolencia.

Sebastián Arancibia sufre triple lesión en la UC. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La gravedad de la lesión de Sebastián Arancibia

Según información de TNT Sports, el juvenil de La Franja sufrió rotura parcial de tres ligamentos, dos de ellos por una distención y uno está más comprometido.

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Ante aquello, en la precordillera todavía no toman la decisión de operarlo, pero están conscientes que se perderá lo que resta de la temporada.

Cabe recordar que Arancibia el año pasado ya había pasado por el quirófano por una pubalgia, donde también quedó al margen por un periodo considerable.

Sin duda que es una baja sensible para el entrenador Daniel Garnero, pues le daba un segundo aire al equipo ingresando desde el banco de suplentes. Justo en el momento en que Católica volvió a meterse en la lucha por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores.