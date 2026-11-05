Clemente Montes le manda un recado a Colo Colo y revela su deseo con la UC: “Ojalá se dé”

Universidad Católica sigue saboreando lo que fue su importante victoria dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se impusieron ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario por 1-0.

El gran protagonista de aquel partido fue el delantero Clemente Montes, quien en esta jornada conversó con los medios de comunicación y habló de lo que significó este gran resultado para su equipo ante su clásico rival.

“Es un golpe anímico muy importante para lo que se viene. Estamos con buen ánimo, sabemos que el “Chile 2″ está al alcance de nuestras manos. Queremos dar el último esfuerzo para lograr ese objetivo”, parte señalando Montes.

En esa misma línea, el delantero de la ‘Franja’ habló de lo que ha sido su nueva posición en el ataque, el que le permitió el pasado fin de semana ser el gran protagonista de la victoria ante la U.

Montes piensa en Colo Colo | Foto: Photosport

“Este año me ha tocado estar más cerrado en el ataque, picar a la espalda de los defensores. Gracias a esa indicación vino el gol en el clásico. Ir a la banda es buena opción cuando el rival está metido atrás. De las dos formas me he ido acostumbrado, esa polifuncionalidad ha sido importante este año”, remarcó.

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Montes y su mensaje a Colo Colo

Concluyendo, Montes dejó un importante mensaje pensando en el subsiguiente partido que tiene dentro de la Liga de Primera y que será ante Colo Colo, en la que expresó su deseo de que los ‘Albos’ se jueguen el título contra la UC, para darle un condimento más especial a dicho compromiso.

“Me gustaría que ellos estén peleando la corona contra nosotros. Me encantaría, sería un desafío lindo, ellos tendrían harta presión. Ojalá se dé así. Es un lindo estadio, se llena, es un gran espectáculo, lindo para cualquier jugador. Va a ser un lindo ambiente”, cerró.