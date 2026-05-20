El comentarista chileno lanzó duras declaraciones contra La Bombonera y proyectó una clasificación de la UC junto con la eliminación de Boca Juniors.

Boca Juniors no pudo pasar del empate ante Cruzeiro por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores y quedó complicado en su lucha por clasificar a los octavos de final.

No obstante, el encuentro entre la escuadra argentina y brasileña terminó marcado por una polémica acción en el último minuto, la cual generó el malestar del plantel Xeneize. ¿Cuál fue? Se trató de una mano de Lucas Romero, que fue desestimada tanto por el VAR como por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda están obligados a vencer a Universidad Católica en La Bombonera en la última fecha de la fase de grupos para avanzar de fase.

En la ida, el Xeneize derrotó a los Cruzados por 2 a 1 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Jean Pierre Bonvallet confía en la clasificación de la UC

En ese contexto, la polémica jugada de Romero no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde Jean Pierre Bonvallet, hijo del exseleccionado chileno Eduardo Bonvallet, volvió a encender la discusión con declaraciones que se viralizaron rápidamente tanto en Chile como en Argentina.

“Alguna vez que les toque. Andan todos llorando los de Boca como La Cobra o Davoo. Alguna vez que les toque ustedes así como robaron en el Mundial”, lanzó el comentarista que cuenta con más de 96 mil seguidores en Instagram y 147 mil subsciptores en Youtube.

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“Lo dije: Universidad Católica va a dejar afuera a Boca Juniors allá, en el inodoro, en el estadio que está a punto de caerse a pedazos y van a quedar eliminados igual que como contra Alianza Lima porque tienen jugadores pechos fríos”, sentenció Bonvallet.

Es así como el cruce entre Boca y la UC comienza a tomar aún más temperatura, en medio de la tensión del Grupo D y con ambos equipos jugando gran parte de su clasificación en un partido que promete ser de alta intensidad.

Revisa todo lo que dijo Jean Pierre Bonvallet de Boca Juniors: