¿Qué pasa con Clemente Montes? Explican por qué la figura de la UC no será titular ante la U. de Conce

El delantero y figura de la UC este primer semestre aparece como suplente e, incluso, quizás no va ni citado.

Universidad Católica cerrará este domingo su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde el equipo dirigido por Daniel Garnero pretende obtener los tres puntos ante Universidad de Concepción en el Claro Arena y no perderle pisada a Colo Colo.

De manera sorpresiva, uno que no aparece en la formación titular de los Cruzados es Clemente Montes, quien por lejos ha sido una de las figuras que ha tenido Universidad Católica este primer semestre.

Montes posiblemente no juegue ante Universidad de Concepción. | Foto: Photosport

Es más, puede que el formado en San Carlos de Apoquindo ni siquiera vaya al banco de suplentes: “¿Qué pasa con Clemente Montes? Es la pregunta que me han hecho varias veces hoy. Tiene que ver con que hoy (ayer) fue la primera práctica normal, ayer hizo gimnasio y el viaje fue el miércoles”, dijo el periodista Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports.

Complementando sus dichos, el reportero que cubre al cuadro cruzado en el día a día asegura que Montes “Viene saliendo de un estado viral que lo mantuvo varios días sin practicar en Europa. Lo más probable es que sea citado”, agregó.

Así las cosas, habrá que esperar a último momento para ver si Daniel Garnero incluye en la citación a Clemente Montes para enfrentar al Campanil o si lo guarda para la fase de grupos de la Copa Chile que arranca la próxima semana para la UC.

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En síntesis

Universidad Católica cerrará este domingo su participación en la primera rueda de la Liga 2026.

El extremo Clemente Montes quedó fuera de la formación titular cruzada por un estado viral.

El entrenador Daniel Garnero definirá a último momento si incluye a Montes en la citación.