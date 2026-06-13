En Universidad Católica descartan a dos posibles refuerzos en el Mercado de Fichajes: “No van a llegar”

El periodista y reportero que cubre a la UC en el día a día, Jorge Cubillos, descartó la llegada de dos nombres que sonaban con fuerza.

Universidad Católica ya dejó atrás el trago amargo de la eliminación en la Copa de la Liga y ahora sólo piensa en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera, donde el día de mañana enfrentará a la Universidad de Concepción en el Claro Arena.

De reojo, el conjunto cruzado mira de cerca el Mercado de Fichajes pensando en un exigente segundo semestre con participación en Liga de Primera, Copa Chile y los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Si bien hace un par de semanas los nombres de Williams Alarcón de Boca Juniors y Guillermo Maripán del Torino sonaban con fuerza, eso ya no va más según informó el periodista y reportero que cubre a los cruzados, Jorge Cubillos.

Maripán no llegaría a la UC. | Foto: Photosport

En Pelota Parada de TNT Sports, el comunicador señaló que “Williams Alarcón no va a venir, Guillermo Maripán tampoco. El último que sonó fue Jean Meneses, pero interesa más a Colo Colo. En la Católica no hay chance ni está en los planes”

En esa línea, el profesional de las comunicaciones cuenta cuál es la idea de la UC en este Mercado de Fichajes: “La idea de Cruzados hoy día es no dejar partir a nadie a mitad de año. Si arriman a alguien, tendría que ser una muy buena oportunidad”.

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Así las cosas, la UC estará más enfocada en retener a sus jugadores que salir a buscar. Además, cabe recordar que la UC no tiene cupo de extranjero y sí o sí tendría que salir a buscar jugadores chilenos.

En síntesis

Universidad Católica enfrentará mañana a Universidad de Concepción en el Estadio Claro Arena.

El periodista Jorge Cubillos descartó los fichajes de Williams Alarcón y Guillermo Maripán.

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