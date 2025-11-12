El delantero argentino Juan Martín Lucero, que actualmente milita en Fortaleza de Brasil, se ha transformado en uno de los nombres más comentados de este mercado de fichajes. Su equipo lucha por mantener la categoría, situación que podría influir en el futuro del “Gato”, como le apodan al futbolista.

En los últimos días, Lucero ya había sonado en Universidad de Chile y Colo Colo, lo que evidencia el interés de los grandes del país por el atacante de 34 años. Ahora, los rumores apuntaban a Universidad Católica, generando expectación entre los hinchas de la Franja.

Lo cierto es que las próximas semanas los clubes evaluarán con cautela posibles incorporaciones, considerando contratos, edad y disponibilidad de los jugadores.

Juan Martín Lucero puede volver a Chile | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

En la UC desmienten el interés por Juan Martín Lucero

Fue el medio partidario Punto Cruzado quien conversó con un integrante de Cruzados y salió a desmentir la información que provenía desde el país de la Samba.

“Es un buen jugador, lo hizo bien cuando jugó en nuestro país e incluso llegó a ser capitán en Fortaleza, pero no hay ninguna opción. Nos sorprendimos con la información”, dijeron desde la concesionaria que maneja los hilos del club precordillerano.

Respecto al puesto de delantero centro en la UC, añadieron: “Es algo que ya se viene hablando con el cuerpo técnico y la gente encargada de la búsqueda de otro ‘9’. Ahora tenemos al ‘Toro’ y esperamos que siga. También contamos con Diego (Valencia), quien tiene la confianza de Daniel (Garnero); el puesto está cubierto. Francisco Rossel y Axel Cerda esperan su oportunidad”.

Con estas declaraciones, Cruzados deja en claro que no hay negociaciones con Lucero y que el plantel ya cuenta con alternativas para la delantera, cerrando así los rumores sobre un posible fichaje por la UC.

En síntesis…

Juan Martín Lucero, actualmente en Fortaleza de Brasil, fue vinculado con Universidad Católica como posible refuerzo.