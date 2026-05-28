“Si no aparece, estamos complicados”: Jorge Aravena y el jugador clave de la UC ante Boca Juniors

El histórico 'Mortero' Aravena se la juega con el jugador clave de la UC para lograr la hazaña ante Boca Juniors.

Quedan poco menos de 12 horas para que Universidad Católica se presente en la cancha del Estadio La Bombonera de Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors, duelo válido por la Fecha 6 del Grupo D de Copa Libertadores de América.

El cuadro cruzado llega con la obligación de, al menos, rescatar un empate para asegurar el primer lugar de su zona. En caso de no sumar puntos, depende de que Barcelona de Guayaquil le robe unidades a Cruzeiro en Belo Horizonte.

¿Qué debe hacer la UC? Esa pregunta la respondió Jorge ‘Mortero’ Aravena en diálogo con Bolavip Chile: “Tiene que ir pensando en que, si realiza un buen juego, va ganar el partido. Boca no está teniendo una temporada tan brillante tampoco. No veo imposible sacar un buen resultado”.

Mortero Aravena se encomienda a Fernando Zampedri. | Foto: Photosport

“En el partido contra Colo Colo no tuvimos ningún remate directo al arco. Es preocupante, y en los otros partidos tampoco es que hayamos estado tan efectivos en esa área”, complementó sobre la reciente caída cruzada en la Liga de Primera.

Por otro lado, Aravena apunta a Fernando Zampedri y se encomienda al goleador: “Es como un karma de la Católica, si no aparece Fernando Zampedri estamos muy complicados. Todo el mundo tenemos mucha confianza en lo que pueda hacer él”, remató.

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De momento, Universidad Católica se ubica en el primer lugar con 10 puntos, seguido de Cruzeiro con 8 unidades y Boca Juniors con 7. En el fondo, Barcelona de Guayaquil que ya está eliminado de todo ostenta 3 puntos.

En síntesis

Universidad Católica visita hoy a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera por Copa Libertadores.

El exfutbolista Jorge ‘Mortero’ Aravena analizó el juego y mostró total confianza en Fernando Zampedri.

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