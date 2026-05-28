¿Va por ESPN o sólo por Disney+? Cómo ver EN VIVO a Boca Juniors vs. Universidad Católica en Copa Libertadores

Universidad Católica ya se encuentra en Buenos Aires para el vital compromiso de esta noche ante Boca Juniors, donde el conjunto cruzado espera poder abrochar el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
El equipo dirigido por Daniel Garnero viene de una buena victoria ante Barcelona de Guayaquil la semana pasada y una dolorosa caída ante Colo Colo en el Claro Arena el fin de semana, duelo válido por la Liga de Primera 2026.
A la UC le basta un empate ante Boca. | Foto: Photosport
Boca Juniors, por otro lado, quedó eliminado hace rato en el torneo argentino y no ve acción desde el polémico partido ante Cruzeiro por Copa Libertadores, donde ambos equipos repartieron puntos.
A la UC le basta ganar por cualquier marcador o empatar para asegurar el primer lugar del Grupo D. En caso de caer ante Boca, necesitarán de un milagro en Belo Horizonte y que el eliminado Barcelona de Guayaquil le robe puntos a Cruzeiro en Brasil.
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Boca Juniors vs. Universidad Católica: ¿Cuándo y a qué hora?
El duelo entre chilenos y argentinos arrancará este jueves 28 de mayo a las 8:30 de la noche de Chile continental.
TV: ¿Cómo ver el encuentro?
El partido será transmitido por ESPN en su plan Premium.
Internet: Así se podrá ver
Vía streaming, Disney+ dará el encuentro en su plan Premium.