Nicolás Peric aconseja a Universidad Católica en su visita clave a Boca Juniors: “Hay un tema ahí”

La UC visita esta noche a Boca Juniors y Nicolás Peric, ex portero nacional, aconseja a los Cruzados para lograr la clasificación.

Universidad Católica tendrá este jueves uno de los partidos más importantes del último tiempo, donde tiene la misión de salir airoso del Estadio La Bombonera cuando enfrente a Boca Juniors por Copa Libertadores de América.

Los dirigidos por Daniel Garnero necesitan un triunfo o un empate ante el cuadro argentino para timbrar sus pasajes a octavos de final. En caso de una derrota, necesitan que el eliminado Barcelona de Guayaquil le robe puntos a Cruzeiro en Brasil.

La UC se presenta en Buenos Aires ante Boca Juniors. | Foto: Photosport

Uno que aconsejó a los Cruzados en su visita a Buenos Aires fue Nicolás Peric, quien en ESPN Chile dijo que “Católica viene con antecedentes o precedente de ser un equipo que reclama más de la cuenta, que algunas faltas son exageradas por los jugadores y lo hace salirse de libreto”.

“Me parece clave que, en esta oportunidad, Católica se mantenga al margen de Roldán porque él puede ser factor en un equipo que reclama mucho contra un árbitro que no le gusta que se le acerquen. Hay un tema ahí”, complementó.

La mesa está servida y Universidad Católica puede hacer historia esta noche en Buenos Aires. En el peor de los casos, el conjunto cruzado ya tiene asegurada su participación en el Playoff de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica define este jueves su clasificación a octavos de Copa Libertadores ante Boca Juniors.

El director técnico Daniel Garnero necesita un triunfo o empate para clasificar a la siguiente ronda.

El exfutbolista Nicolás Peric advirtió al equipo cuidar su comportamiento ante el árbitro Wilmar Roldán.