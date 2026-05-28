La Universidad Católica se juega mucho más que la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en La Bombonera.

La clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores no solo representa un logro deportivo para Universidad Católica, sino también un importante impulso económico para el club en caso de avanzar en el torneo continental.

Los Cruzados se juegan su opción en la última fecha del Grupo D ante Boca Juniors en La Bombonera, donde deberán conseguir un empate o un triunfo para asegurar su clasificación a la siguiente fase del certamen.

En un contexto donde cada punto marca diferencias tanto en lo deportivo como en lo financiero, los dirigidos por Daniel Garnero arribaron a Buenos Aires con la ilusión de meterse entre los 16 mejores de la prestigiosa competencia.

¿Cuántos millones de dólares podría ganar la UC?

En ese escenario, si la la UC logra avanzar a octavos de final, la Conmebol entrega un premio económico de 1.250.000 dólares por esa instancia.

Este monto se suma a los ingresos que el club ya ha recibido por su participación en el torneo y por partidos ganados, donde el elenco precordillerano acumula tres victorias, lo que le ha permitido sumar 1.020.000 dólares.

Además del premio directo, la clasificación permite seguir sumando ingresos por derechos de televisión y recaudación de localías, lo que convierte el paso a octavos en un salto financiero importante.

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El partido entre la UC y Boca cobra mucha relevancia | FOTO: Andres Pina/Photosport

Así, más allá del desafío deportivo en La Bombonera, los de la Franja se juegan también una parte clave de su planificación económica en este cierre de fase de grupos.

En resumen…

La Universidad Católica se juega su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en La Bombonera, en un duelo decisivo del Grupo D donde también está en juego un importante premio económico de 1.250.000 dólares que entrega la Conmebol en caso de avanzar de fase.