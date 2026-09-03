Sonríe Daniel Garnero: la gran noticia que recibe Universidad Católica para su duelo clave ante Everton

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero recibió esta gran noticia previo a su duelo con Everton.

Universidad Católica sumó un valioso y agónico triunfo dentro de la Liga de Primera por 3-2 ante O’Higgins de Rancagua, resultado que tiene al elenco de la ‘Franja’ en la segunda posición del torneo en su lucha por el Chile 2.

Para lo que será su próximo desafío dentro del torneo nacional, los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar en la quinta región, en un compromiso que será vital en su lucha ya conocida en el campeonato.

En esta semana y pensando en dicho partido, el entrenador Daniel Garnero recibió una tremenda noticia en la Universidad Católica, en la que recupera a dos importantes jugadores.

Zuqui y Cuevas vuelven en la UC

Zuqui vuelve en la UC | Foto: Photosport

Para lo que será el duelo ante los ‘Ruleteros’, Universidad Católica podrá contar con la presencia de Fernando Zuqui y Cristián Cuevas, quienes dejaron atrás sus respectivas suspensiones, volviendo a ser opción para su DT.

De esta manera, Daniel Garnero recupera a dos importantes jugadores para lo que será este partido crucial ante Everton de Viña del Mar, quien también busca la victoria para prenderse en la lucha por el Chile 2.

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Cabe destacar que el compromiso entre Everton de Viña del Mar y la Universidad Católica se disputará este sábado 5 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Sausalito.