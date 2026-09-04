Antonio Cannoni armó sus maletas y emigró rumbo al Modena FC de la Serie B. Tan solo tiene 16 años y es seleccionado juvenil.

Universidad Católica dejó partir a una joya de la cantera. Luego del cierre de mercado de fichajes en el país, un talento de las fuerzas inferiores de la escuadra precordillerana quedó libre y viajó hacia Europa.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Antonio Cannoni. El defensor central concretó su arribo al Modena FC de la Serie B de Italia y está trabajando con su primer equipo con tan solo 16 años.

Ya acumula dos encuentros amistosos disputados e, incluso, logró anotar en uno de ellos contra el Carpi FC. Se ilusiona con ser parte del plantel adulto en la segunda liga de mayor prestigio en tierras italianas.

Uno de los puntos que facilitó el desembarco del novel jugador en dichas latitudes es que cuenta con pasaporte comunitario. Se sumará como representante chileno en la élite del fútbol.

Un detalle: Antonio Cannoni no alcanzó a ser citado en la categoría de honor de Universidad Católica. Por contraparte, en su nueva casa deportiva firmó su primer contrato profesional.

Antonio Cannoni dejó Universidad Católica para jugar en el Modena FC. (Foto: Instagram)

Publicidad

Universidad Católica pierde a una promesa

Cabe consignar que Antonio Cannoni ha sido considerado en divisiones menores de la Selección Chilena. Durante esta temporada, fue pieza clave en el Sudamericano sub-17.

En aquel certamen, el formado en Universidad Católica registró cuatro duelos y no anotó goles: aportó para la clasificación de Chile rumbo al Mundial en Qatar. Se realizará entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre.