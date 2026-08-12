Leyenda de Universidad Católica se rinde a los pies de Fernando Zampedri: “Es increíble”

El ídolo de la Universidad Católica está extasiado con el gran nivel de Fernando Zampedri.

Universidad Católica consiguió un importante resultado en los octavos de final de ida ante Estudiantes de La Plata, en el que los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto en su visita al conjunto argentino, con un gol de otro partido de Fernando Zampedri.

Tras lo que fue este duelo, el histórico Miguel Ángel Neira conversó con Bolavip Chile en exclusiva y dejó sus impresiones de este partido, en el que se rindió a los pies de Fernando Zampedri, el gran salvador de la UC.

“De donde le pega al arco, hace el gol. es increíble”, partió señalando Neira sobre Zampedri.

En esa línea, el referente de los ‘Cruzados’ tenía toda la esperanza de poder sumar un positivo resultado en esta visita a Argentina, en la que nunca dudó de que se podía lograr un marcador que pueda hacer definir todo en Chile.

La UC logró un importante resultado en Argentina | Foto: Photosport

“Yo lo dije antes, el fútbol argentino está muy bajo, no es para restar méritos a la Universidad Católica, sino que es la realidad, todos los equipos que van a Argentina, le ganan a los de allá. Era obvio que la Católica no perdía”, remarca.

Concluyendo, Neira lamenta lo que será la importante baja de Fernando Zampedri en el partido de vuelta por la acumulación de tarjetas amarillas, en la que a pesar de esto, espera que la UC logre la clasificación.

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“Acá lo gana, eso es lo malo que no está Zampedri. Con mucha fe de que pasamos, de todas maneras”, cerró.

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