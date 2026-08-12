Agustín García Basso confirma que será refuerzo de Universidad Católica: “Mi idea es…”

El defensor central reveló que ya tiene fecha de llegada a Chile para sumarse al elenco de San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica tiene listo a su primer refuerzo en este mercado de fichajes. La escuadra precordillerana sorprendió y sumará a Agustín García Basso para el desenlace de la temporada.

Eso fue confirmado por el propio jugador en conversación con DSports Radio Argentina. Incluso, el zurdo se aventuró a lanzar su fecha de arribo a la Región Metropolitana de Chile.

De esta manera, la UC enriquece su retaguardia con la misión de luchar por el título nacional y, por qué no, considerando una eventual clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores.

“Ya se están cruzando los papeles y mi idea es hoy a la noche ya viajar para Chile. Estoy contento por esta posibilidad de Universidad Católica, voy a sumar desde el lado que me toque”, expresó.

En dicha línea y a la espera de su oficialización en Universidad Católica, el zaguero agregó: “Se hablaron muchas cosas, pero estoy muy contento de esta nueva etapa en mi vida”.

Agustín García Basso reforzará a Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Agustín García Basso jugará en Universidad Católica

Finalmente, el futbolista de 34 años le dijo adiós a Racing Club y manifestó su gratitud hacia todos los que lo ayudaron a tener una estadía inolvidable en el conjunto de Avellaneda.

“Me llevo muchas cosas lindas, ganamos la Sudamericana y la Recopa y me llevo grandes amigos. Siempre voy a estar agradecido a toda la gente de Racing. Me han brindado un grandísimo cariño y apoyo“, cerró.