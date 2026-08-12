Agustín García Basso confirma que será refuerzo de Universidad Católica: “Mi idea es…”

Universidad Católica tiene listo a su primer refuerzo en este mercado de fichajes. La escuadra precordillerana sorprendió y sumará a Agustín García Basso para el desenlace de la temporada.
Eso fue confirmado por el propio jugador en conversación con DSports Radio Argentina. Incluso, el zurdo se aventuró a lanzar su fecha de arribo a la Región Metropolitana de Chile.
De esta manera, la UC enriquece su retaguardia con la misión de luchar por el título nacional y, por qué no, considerando una eventual clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores.
“Ya se están cruzando los papeles y mi idea es hoy a la noche ya viajar para Chile. Estoy contento por esta posibilidad de Universidad Católica, voy a sumar desde el lado que me toque”, expresó.
En dicha línea y a la espera de su oficialización en Universidad Católica, el zaguero agregó: “Se hablaron muchas cosas, pero estoy muy contento de esta nueva etapa en mi vida”.
Agustín García Basso reforzará a Universidad Católica. (Foto: Getty Images)
Agustín García Basso jugará en Universidad Católica
Finalmente, el futbolista de 34 años le dijo adiós a Racing Club y manifestó su gratitud hacia todos los que lo ayudaron a tener una estadía inolvidable en el conjunto de Avellaneda.
Daniel González confía en la Universidad Católica en la Copa Libertadores: “Estos partidos de copa son…”
“Me llevo muchas cosas lindas, ganamos la Sudamericana y la Recopa y me llevo grandes amigos. Siempre voy a estar agradecido a toda la gente de Racing. Me han brindado un grandísimo cariño y apoyo“, cerró.