Universidad Católica le cumple el deseo a Daniel Garnero y asegura a su primer refuerzo

Universidad Católica cumple el gran deseo de Daniel Garnero y tiene a su primer refuerzo.

Universidad Católica vive horas de felicidad tras lo que fue la igualdad que consiguió en condición de visitante ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final ida en la Copa Libertadores, resultado que lo ilusiona con poder avanzar a la próxima fase.

Tras esto, el entrenador Daniel Garnero hizo una importante solicitud en la dirigencia de la ‘Franja’ para este segundo semestre, en la que pidió por un refuerzo antes de cerrar el mercado.

A horas de culminar esta ventana de transferencias, la dirigencia de la Universidad Católica le dará en el gusto a su entrenador y tiene todo listo para sumar a su anhelado refuerzo en este mercado.

Se trata del defensor argentino, Agustín García Basso, quien tras quedar como jugador libre de su salida de Racing Club, se transformará en nuevo refuerzo de la Universidad Católica.

García Basso llega a la UC | Foto: Getty Images

Así lo informó el periodista Germán García Grova, quien en su cuenta de ‘X’ confirmó la llegada del defensor argentino a la Universidad Católica, quien llega a reforzar la zaga de la UC.

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“Agustín García Basso refuerza a U. Católica. Llega libre desde Racing por seis meses con opción a extender 12 meses más, según me confirman directivos”, señaló.

De esta forma, en la Universidad Católica esperan poder oficializar pronto la llegada de Agustín García Basso, quien será el gran refuerzo que esperaba Daniel Garnero.

🚨Agustín García Basso refuerza #UCatolica



📌Llega libre desde #Racing



✍🏾 por seis meses con opción a extender 12 meses más, según me confirman directivos 🇨🇱



😉Otra exclusiva que se confirma. pic.twitter.com/wE2jZEQOAl — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 12, 2026