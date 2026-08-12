DT de Estudiantes de La Plata y su ninguneo a la U. Católica: “Demasiado premio para un equipo que…”

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina sorprendió con este ninguneo a la UC.

Universidad Católica consiguió un tremendo resultado en su visita a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que igualaron a un tanto en Argentina y mantiene la llave abierta para el duelo de vuelta que se disputará en el Claro Arena.

Después de lo que fue este partido, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina conversó con los medios de comunicación, en la que dejó su análisis tras esta igualdad, en la que siente que su equipo mereció más por lo que se vio en los 90 minutos.

“El equipo funcionó, porque hicimos todo para ganar el partido, tuvimos llegadas, las necesarias para ponernos en ventaja y aumentarla, controlamos el juego en todo momento, presionamos bien. Pero esto es lo que es el fútbol, que de forma fortuita el rival rodeado por tres jugadores, remata al arco y pega en la punta de un zapato y se metió”, partió señalando Medina.

Agregando a esto, el ‘Cacique’ indicó: “desde el primer minuto los salimos a buscar hasta el último, hoy no se dio, pero esto no termina acá, faltan 90 y tantos minutos de visitante, nosotros creemos mucho en nuestras posibilidades”.

Medina y su mensaje a la UC | Foto: Getty Images

Medina y su ninguneo a la UC

Analizando lo que fue su rival, el DT de Estudiantes de La Plata dejó una fuerte crítica a la Universidad Católica, a quien lo vio con un esquema bastante mezquino en este duelo de ida.

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“Esto es Copa Libertadores, la ambición la tuvimos siempre, el rival con el 1-0 me pareció a mí que con su postura estaba conforme, yo creo que fue demasiado premio para un equipo que vino a hacer su planteamiento y lo consiguió”, declaró.

Finalmente, Medina siente que es injusto el resultado ante la Universidad Católica, en la que remarcó que el equipo nacional cruzó muy pocas veces el mediocampo y que los argentinos fueron quienes dominaron en el campo de juego, más no en el marcador.

“Pasaron pocas veces la mitad del campo, nosotros teníamos el control del juego, nos faltó alguna opción más clara, alguna precisión en el último cuarto, pero siempre estuvimos en partido”, cerró.