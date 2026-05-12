Tiene más de 100 mil reproducciones: Daniel Garnero protagoniza divertido momento y se hace viral

El técnico de Universidad Católica se hizo viral en Sudamérica por un divertido momento en el partido entre la UC y Ñublense.

Universidad Católica complicó en demasía su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga con el último empate ante Ñublense, resultado que deja a los Cruzados dependiendo de un milagro para clasificar en la última jornada.

Si bien la UC controló gran parte del encuentro ante el cuadro sureño, en los minutos finales Ñublense apretó y consiguió en la agonía el empate que amargó a los cerca de 15 mil espectadores que llegaron al Claro Arena.

En pleno partido ocurrió una escena digna de The Office, en donde Daniel Garnero se disfrazó de Michael Scott y, tras recibir una tarjeta amarilla, miro hacia la cámara haciendo muecas de manera irónica para reprobar el cobro arbitral.

JAJAJAJAJAJAJA lo que hizo el Dany Garnero parece una escena de malcolm in the middle o the office pic.twitter.com/o0jeOUJcPR — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 12, 2026

La imagen rápidamente se hizo viral en Redes Sociales y actualmente tiene más de 100 mil reproducciones, donde seguramente ya se vio en todos los rincones del continente la reacción del director técnico de Universidad Católica.

En lo futbolístico, Universidad Católica ahora tendrá una seguidilla de partidos del terror donde enfrentará este sábado 16 a Deportes Limache, luego el jueves 21 a Barcelona de Guayaquil, domingo 24 a Colo Colo, jueves 28 a Boca Juniors y cierra el domingo 31 ante Huachipato en el sur.

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En síntesis

Universidad Católica empató ante Ñublense frente a 15 mil espectadores en el Claro Arena.

El técnico Daniel Garnero se volvió viral tras alcanzar 100 mil reproducciones por sus muecas.

La UC enfrentará a Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil entre el 21 y 28 de mayo.