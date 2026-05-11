El desconsuelo de Matías Palavecino tras perjudicar a Universidad Católica: “Estoy destrozado”

El volante creativo de Universidad Católica vio la tarjeta roja ante Ñublense y luego dio la cara en zona mixta.

Universidad Católica estaba encaminada a tomar el liderato del Grupo B en la Copa de la Liga ante Ñublense el día de ayer, pero un agónico gol del cuadro sureño amagó eso y dejó a la UC al borde de la eliminación en dicho torneo.

El compromiso, que en un momento se presentó favorable por una expulsión en Ñublense, cambió de rumbo cuando Matías Palavecino vio la tarjeta roja de manera inesperada, situación que explicó en zona mixta.

“Personalmente, estoy destrozado. Era un partido donde íbamos ganando con un hombre más, podíamos ganar tranquilamente porque el partido lo estábamos manejando”, analizó el ex Coquimbo Unido.

Palavecino fue expulsado en la UC. | Foto: Photosport

Palavecino explica que “Por una jugada donde veo que él me tira un manotazo, quiero ganar un foul, cierro los ojos y me tapo la cara. En ese momento no sabía si le había pegado o no, pensé que la expulsión era para él por tirar el manotazo”.

“La verdad que estoy destrozado, no quería hacer eso. Se lo puedo jurar por lo que más quiero en esta vida que nunca fue mi intención tocarlo”, complementó en el cierre sobre la lamentable situación para él.

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Cabe mencionar que Ñublense quedó líder del Grupo B con 11 puntos y +5 de diferencia de gol, mientras que la UC tiene 8 unidades y +2. En la última fecha, los Cruzados enfrentan a Cobresal, mientras que Ñublense hará lo propio con la Universidad de Concepción.

En síntesis

Ñublense lidera el Grupo B con 11 puntos tras empatar agónicamente ante Universidad Católica.

Matías Palavecino fue expulsado inesperadamente en un duelo que la UC ganaba con superioridad.

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