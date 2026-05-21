El DT de Universidad Católica reaccionó a una pregunta sobre el duelo contra Colo Colo tras vencer a Barcelona de Guayaquil.

Universidad Católica derrotó 2-0 a Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores. El elenco precordillerano se impuso en casa y Daniel Garnero dejó un potente mensaje.

¿Qué pasó? Le mandó un recado a la prensa: se incomodó por una pregunta respecto al duelo entre la UC y Colo Colo. Le consultaron sobre si dosificaría en ese encuentro, por lo que se mosqueó.

Es que el DT argentino quiere, al menos, gozar por un momento de la victoria por el certamen continental. Por eso, prefirió bajarle el perfil al clásico que se avecina en San Carlos de Apoquindo.



“Estamos muy contentos por el triunfo que obtuvimos. Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa“, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Sobre el recibimiento a la escuadra alba en el Claro Arena, el estratega de Universidad Católica agregó: “Estoy disfrutando mucho eso, mañana nos fijaremos cómo vamos a armar el domingo“.

Daniel Garnero perdió la paciencia en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil

A su vez, el director técnico de la UC analizó el resultado obtenido en el sector oriente de la Región Metropolitana. El rival de turno contó con un futbolista menos desde el minuto 9 por la expulsión de Walter Chalá.

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“En el segundo tiempo tuvimos varias aproximaciones en las que que nos faltó un cachito. Obviamente, la impaciencia apura un poco y el haber hecho el gol nos entregó tranquilidad“, lanzó.

“El equipo controló el juego en todo momento, el haber tenido un jugador demás nos facilitó las cosas, pero hicimos un buen partido”, cerró.

En resumen:

El director técnico Daniel Garnero festejó el triunfo 2-0 de Universidad Católica en Copa Libertadores.

festejó el triunfo 2-0 de en Copa Libertadores. El estratega cruzado se incomodó ante la prensa por una consulta sobre Colo Colo .

. El conjunto de la UC jugó con ventaja tras la expulsión de Walter Chalá al minuto 9.