Universidad de Concepción y Universidad Católica igualaron 2 a 2 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo válido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa de la Liga 2026.

El compromiso fue friccionado desde el comienzo, con ambos equipos intentando imponer sus condiciones en el mediocampo, aunque sin lograr mayor fluidez en el juego.

El Campanil abrió la cuenta con el gol de Agustín Urzi, pero la UC reaccionó con los tantos de Matías Palavecino y Diego Corral, dando vuelta momentáneamente el marcador.

La UdeC y la UC no se sacaron diferencias en el sur del país | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de José Ignacio Salas al minuto 32, tras recibir doble tarjeta amarilla, lo que condicionó el desarrollo del compromiso para la UC. En ese contexto, el defensor David Retamal terminó apareciendo para decretar la igualdad.

Cuando el partido estaba 2 a 2, Cecilio Waterman tuvo la gran oportunidad de desnivelar desde el punto penal, pero desperdició dos lanzamientos desde los doce pasos

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Con este resultado, ambos equipos suman un punto en un Grupo B que continúa siendo liderado por Ñublense.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la Liga: