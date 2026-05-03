Universidad Católica volvía a jugar en tierras nacionales luego de su gran triunfo ante Barcelona en Guayaquil y tras el empate 2-2 frente a Universidad de Concepción, el sabor de boca en el mundo cruzado es amargo, especialmente por la falta de consistencia que ha mostrado el equipo en el plano local.

Los cruzados no pudieron imponerse al Campanil por la Copa de La Liga y sumaron su tercer encuentro sin ganar luego de las derrotas ante Unión La Calera y Universidad de Chile.

Para analizar este momento, el ídolo cruzado Jorge Aravena conversó en exclusiva con BOLAVIP y no se guardó nada respecto al dispar presente entre lo que se ha hecho en la Copa y en los torneos locales.

Uno de los puntos más críticos de la charla fue el rendimiento de Matías Palavecino. El volante, que llegó con el cartel de conductor desde Coquimbo, no ha logrado convencer al “Mortero”, quien cuestionó su toma de decisiones en la cancha.

“Me había ilusionado mucho con lo que puede ser este jugador, pero ha vuelto a lo mismo. Mucho que hace con el balón, termina en zonas que no hay que driblear… Ojalá que termine de demostrar sus condiciones por el bien de la UC y del mismo jugador”, disparó Aravena.

Jorge Aravena critica a Matías Palavecino.

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“No sé cuál es la verdadera Católica”

Aravena también mostró su preocupación por la “doble cara” que muestra el equipo de la Franja, capaz de obtener grandes resultados en el extranjero pero de flaquear ante rivales que, en el papel, son inferiores.

La contradicción: El ídolo recordó la reciente victoria ante Barcelona en Ecuador y los buenos partidos en Brasil por Copa Libertadores.

El ídolo recordó la reciente victoria ante Barcelona en Ecuador y los buenos partidos en Brasil por Copa Libertadores. La realidad local: El contraste con las derrotas ante Unión La Calera y Universidad de Chile.

“Te decía algo hace un tiempo y ahora estoy más asustado que antes. No se ve regularidad. No sé cuál es la Católica: la que fue a ganar a Brasil o la que perdió con Calera. No puedo decir que han hecho dos partidos muy buenos de visita y luego venimos a perder puntos que nos pasan la cuenta”, sentenció el exfutbolista.