“No puede jugar más”: El jugador más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Universidad de Concepción

Universidad Católica está derrotando por 2-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga.
El trámite del partido ha sido más trabado que brillante, con un desarrollo friccionado y pocas ocasiones claras tanto para el Campanil como para los Cruzados.
El conjunto local abrió la cuenta a través de Agustín Urzi, en un inicio incómodo para la UC, que no encontraba espacios, pero logró reaccionar con los goles de Matías Palavecino y Diego Corral, para dar vuelta el marcador.
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José Ignacio Salas, blanco de críticas tras el primer tiempo
Sin embargo, en el minuto 32, el lateral José Ignacio Salas vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado antes del término de la primera mitad, dejando a la UC con un hombre menos.
La situación no pasó desapercibida entre los hinchas cruzados, quienes rápidamente manifestaron su molestia en redes sociales y apuntaron con dureza contra el formado en la UC.
Mario Salvo le muestra la tarjeta roja a Juan Ignacio Salas | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport
“No puede jugar más en la UC”, “Está a tiempo de entrar a estudiar”, “A préstamo a Puerto Williams”, y “Tiene cositas de Montes”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron entre los simpatizantes.