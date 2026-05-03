“No puede jugar más”: El jugador más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Universidad de Concepción

Universidad Católica está derrotando por 2-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga.

El trámite del partido ha sido más trabado que brillante, con un desarrollo friccionado y pocas ocasiones claras tanto para el Campanil como para los Cruzados.

El conjunto local abrió la cuenta a través de Agustín Urzi, en un inicio incómodo para la UC, que no encontraba espacios, pero logró reaccionar con los goles de Matías Palavecino y Diego Corral, para dar vuelta el marcador.

José Ignacio Salas, blanco de críticas tras el primer tiempo

Sin embargo, en el minuto 32, el lateral José Ignacio Salas vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado antes del término de la primera mitad, dejando a la UC con un hombre menos.

La situación no pasó desapercibida entre los hinchas cruzados, quienes rápidamente manifestaron su molestia en redes sociales y apuntaron con dureza contra el formado en la UC.

Mario Salvo le muestra la tarjeta roja a Juan Ignacio Salas | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

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“No puede jugar más en la UC”, “Está a tiempo de entrar a estudiar”, “A préstamo a Puerto Williams”, y “Tiene cositas de Montes”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron entre los simpatizantes.

Los comentarios de los hinchas contra José Ignacio Salas: