Este domingo Colo Colo volvió a la cima de la Liga de Primera 2026 al vencer por 2-1 a Universidad de Concepción, por la undécima fecha, partido en que Javier Correa fue el héroe para los albos.

Si bien el delantero argentino no fue titular, el entrenador Fernando Ortiz tuvo que recurrir a sus servicios en los minutos finales, buscando desequilibrar el marcador en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

A los 73 minutos Correa reemplazó a Maximiliano Romero que había inaugurado el marcador a los 30′ con un lanzamiento penal.

La jugada definitiva ocurrió en los 90+2′, cuando el cordobés convirtió con un extraordinario cabezazo, conectando un tiro de esquina ejecutado por Claudio Aquino, que había ingresado cinco minutos antes.

Esta es la segunda conquista del ex Estudiantes de La Plata en esta temporada, donde no marcaba desde la segunda fecha del torneo.

Mira el VIDEO a continuación:

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Javier Correa, en los descuentos, apareció con un potente cabezazo y le dio el triunfo a #ColoColo ante Universidad de Concepción en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 11 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor… pic.twitter.com/eh53ufB5r4 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 26, 2026

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En síntesis