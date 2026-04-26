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Colo Colo

VIDEO: El agónico gol de Javier Correa para darle el triunfo a Colo Colo ante Universidad de Concepción

El cordobés le dio los puntos a Colo Colo en su visita al Campanil, convirtiendo el gol del triunfo en los descuentos.

Javier Correa le dio el triunfo a Colo Colo ante U. de Concepción. (Foto: Photosport)
Javier Correa le dio el triunfo a Colo Colo ante U. de Concepción. (Foto: Photosport)

Este domingo Colo Colo volvió a la cima de la Liga de Primera 2026 al vencer por 2-1 a Universidad de Concepción, por la undécima fecha, partido en que Javier Correa fue el héroe para los albos.

Si bien el delantero argentino no fue titular, el entrenador Fernando Ortiz tuvo que recurrir a sus servicios en los minutos finales, buscando desequilibrar el marcador en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

A los 73 minutos Correa reemplazó a Maximiliano Romero que había inaugurado el marcador a los 30′ con un lanzamiento penal.

La jugada definitiva ocurrió en los 90+2′, cuando el cordobés convirtió con un extraordinario cabezazo, conectando un tiro de esquina ejecutado por Claudio Aquino, que había ingresado cinco minutos antes.

Esta es la segunda conquista del ex Estudiantes de La Plata en esta temporada, donde no marcaba desde la segunda fecha del torneo.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis

  • Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción en la undécima fecha de la liga.
  • Javier Correa anotó el gol del triunfo mediante un cabezazo en el minuto 90+2.
  • Maximiliano Romero inauguró el marcador del partido con un penal a los 30 minutos.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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