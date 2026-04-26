Tras Universidad de Concepción vs. Colo Colo: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Universidad de Concepción y Colo Colo en esta jornada tenían un duro encuentro dentro de la undécima fecha de la Liga de Primera, en el que ambos equipos buscaban la victoria en el Estadio Ester Roa de Concepción.
En lo que fue un apretado duelo, el ‘Cacique’ logró quedarse con la victoria tras imponerse por 2-1 ante el ‘Campanil’ con un agónico tanto de Javier Correa en los descuentos.
Tras este resultado, Universidad de Concepción se quedó en la 11° posición con 14 puntos, mientras que Colo Colo alcanza la cima y llega a los 21 puntos, con un partido menos.
Para la próxima fecha, Universidad de Concpeción deberá viajar a Rancagua para enfrentarse a O’Higgins de Rancagua, mientras que Colo Colo recibirá a Ñublense en el Estadio Monumental.
Colo Colo ganó tres puntos claves en la lucha por el título | Foto: Photosport
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Limache
|21
|11
|25:11
|14
|6
|3
|2
|E V D V V
|2
|Colo Colo
|21
|10
|11:6
|5
|7
|0
|3
|V D V V V
|3
|Huachipato
|19
|11
|18:14
|4
|6
|1
|4
|E V V V D
|4
|O’Higgins
|19
|11
|17:16
|1
|6
|1
|4
|V V D V E
|5
|U. Católica
|17
|11
|24:17
|7
|5
|2
|4
|D D V V E
|6
|U. de Chile
|17
|11
|11:6
|5
|4
|5
|2
|V E D V V
|7
|Ñublense
|17
|11
|11:9
|2
|4
|5
|2
|D E V E E
|8
|Coquimbo
|16
|10
|14:12
|2
|5
|1
|4
|V E V D V
|9
|La Serena
|14
|11
|13:14
|-1
|3
|5
|3
|E E V D E
|10
|Palestino
|14
|11
|14:18
|-4
|4
|2
|5
|D V V D D
|11
|U. de Concepción
|14
|11
|9:19
|-10
|4
|2
|5
|D D V D V
|12
|Everton
|12
|10
|9:9
|0
|3
|3
|4
|E D E E V
|13
|Audax Italiano
|11
|11
|15:16
|-1
|3
|2
|6
|E D D D V
|14
|Cobresal
|10
|10
|16:20
|-4
|3
|1
|6
|D D D D D
|15
|U. La Calera
|10
|11
|10:21
|-11
|3
|1
|7
|D V V D E
|16
|Dep. Concepción
|8
|11
|8:17
|-9
|2
|2
|7
|V E D D D