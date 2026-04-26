Tras Universidad de Concepción vs. Colo Colo: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Universidad de Concepción y Colo Colo en esta jornada tenían un duro encuentro dentro de la undécima fecha de la Liga de Primera, en el que ambos equipos buscaban la victoria en el Estadio Ester Roa de Concepción.

En lo que fue un apretado duelo, el ‘Cacique’ logró quedarse con la victoria tras imponerse por 2-1 ante el ‘Campanil’ con un agónico tanto de Javier Correa en los descuentos.

Tras este resultado, Universidad de Concepción se quedó en la 11° posición con 14 puntos, mientras que Colo Colo alcanza la cima y llega a los 21 puntos, con un partido menos.

Para la próxima fecha, Universidad de Concpeción deberá viajar a Rancagua para enfrentarse a O’Higgins de Rancagua, mientras que Colo Colo recibirá a Ñublense en el Estadio Monumental.

Colo Colo ganó tres puntos claves en la lucha por el título | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Limache 21 11 25:11 14 6 3 2 E V D V V 2 Colo Colo 21 10 11:6 5 7 0 3 V D V V V 3 Huachipato 19 11 18:14 4 6 1 4 E V V V D 4 O’Higgins 19 11 17:16 1 6 1 4 V V D V E 5 U. Católica 17 11 24:17 7 5 2 4 D D V V E 6 U. de Chile 17 11 11:6 5 4 5 2 V E D V V 7 Ñublense 17 11 11:9 2 4 5 2 D E V E E 8 Coquimbo 16 10 14:12 2 5 1 4 V E V D V 9 La Serena 14 11 13:14 -1 3 5 3 E E V D E 10 Palestino 14 11 14:18 -4 4 2 5 D V V D D 11 U. de Concepción 14 11 9:19 -10 4 2 5 D D V D V 12 Everton 12 10 9:9 0 3 3 4 E D E E V 13 Audax Italiano 11 11 15:16 -1 3 2 6 E D D D V 14 Cobresal 10 10 16:20 -4 3 1 6 D D D D D 15 U. La Calera 10 11 10:21 -11 3 1 7 D V V D E 16 Dep. Concepción 8 11 8:17 -9 2 2 7 V E D D D