Alfred Canales está en la mira del FC Tulsa de la USL Championship. Su contrato en la UC expira el 31 de diciembre.

Universidad Católica le puede decir adiós a un relegado jugador en el mercado de fichajes. Tras perder terreno en el elenco precordillerano, un integrante del plantel está siendo tentado para emigrar a Estados Unidos.

¿De quién se trata? Según informa el periodista César Luis Merlo, ese es el caso de Alfred Canales. El mediocampista de 26 años concluye su vínculo con el cuadro de Las Condes y tiene una oferta sobre la mesa.

El comunicador mencionado advierte que el FC Tulsa de la USL Championship tiene en la mira al volante. Un punto negativo para la UC es que puede despedirse totalmente gratis.

“Alfred Canales, que acaba contrato a fin de año con la Universidad Católica, tiene una propuesta para firmar como agente libre con el Tulsa de la Segunda División de Estados Unidos“, lanzó.

Sobre la misma línea, el reportero especialista en el libro de pases complementó sobre el futbolista de Universidad Católica: “La propuesta ya es formal y por 2 años“.

Alfred Canales termina contrato con Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica puede despedirse de Alfred Canales

Durante esta campaña, el formado en las filas de Audax Italiano ha disputado una totalidad de 26 encuentros en la UC. En dichos enfrentamientos, logró anotar un gol y no aportó con asistencias.

De esta manera, Universidad Católica puede perder a una pieza de segundo orden en San Carlos de Apoquindo. En caso de concretarse el movimiento, será el debut de Alfred Canales en el extranjero.