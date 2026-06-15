Universidad Católica puede sufrir la salida de esta figura: “Su intención es irse”

Según trascendió, Matías Palavecino desea emigrar de San Carlos de Apoquindo para jugar en México con un viejo conocido.

Universidad Católica tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Este en este período, la escuadra precordillerana puede decirle adiós a uno de los refuerzos que arribó para esta temporada.

¿De quién se trata? Según indicó Radio Agricultura, ese es el caso de Matías Palavecino. El mediocampista tiene un deseo latente y no es mantenerse en San Carlos de Apoquindo.

La información del periodista Sebastián Farías alude a que el volante de 28 años quiere reencontrarse con un viejo conocido: Esteban González lo espera con los brazos abiertos en Norteamérica.

“Lo de Matías Palavecino es cierto, me ratificaron que él tiene toda la intención y ganas de irse con el Chino González al Querétaro a mitad de año. Su intención es irse de Universidad Católica e ir con el hombre que lo hizo brillar“, lanzó.

Sobre la misma línea del futbolista argentino, el comunicador agregó: “En Universidad Católica no están contentos ni abiertos a que eso suceda. Va a ser un gallito interesante”.

Matías Palavecino quiere salir de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Matías Palavecino quiere salir de Universidad Católica

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 14 enfrentamientos. En dichos compromisos, el zurdo logró anotar dos goles y aportar con cinco asistencias.

¿Un punto a considerar? Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 con Universidad Católica. Por lo tanto, si la cúpula institucional lo estima conveniente, puede oponerse y negarle la partida.

En resumen:

El mediocampista Matías Palavecino tiene la intención de salir de Universidad Católica este año.

tiene la intención de salir de Universidad Católica este año. El futbolista Matías Palavecino registra dos goles y cinco asistencias en 14 partidos jugados.

registra dos goles y cinco asistencias en 14 partidos jugados. El jugador tiene contrato vigente con el club universitario hasta diciembre de 2028.