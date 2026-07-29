¡Es oficial! Audax Italiano confirma el fichaje de Damián Pizarro y revela la duración de su contrato

El delantero chileno fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro itálico y buscará dejar atrás sus frustrados pasos por Europa y Argentina para relanzar su carrera.

La incertidumbre sobre el futuro de Damián Pizarro finalmente llegó a su fin. Tras dos cesiones que estuvieron lejos de lo esperado, primero en Le Havre de Francia y luego en Racing Club de Argentina, el delantero chileno estaba en busca de un nuevo desafío para relanzar su carrera.

Durante las últimas semanas, el nombre del ex Colo Colo fue vinculado con Audax Italiano y su regreso al fútbol chileno comenzó a tomar fuerza. Incluso, el atacante fue visto en el Estadio Bicentenario de La Florida durante el encuentro entre los itálicos y Universidad de Chile, alimentando aún más los rumores.

Finalmente, las especulaciones llegaron a su fin este miércoles 29 de julio. Audax oficializó la incorporación de Pizarro, quien intentará reencontrarse con su mejor versión y recuperar protagonismo en el fútbol chileno.

Damián Pizarro buscará retomar el nivel que lo llevó a Europa | FOTO: Dragomir Yankovic /Photosport

Damián Pizarro llega a Audax hasta junio 2027

A través de sus redes sociales, el conjunto de La Florida le dio la bienvenida al atacante de 21 años, oficializando así su regreso al Campeonato Nacional.

“Damos por oficializada la incorporación de Damián Pizarro, delantero nacional de 21 años que llega a préstamo desde el Udinese de Italia hasta junio de 2027”, informó el club.

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Además, Audax confirmó que el ariete se integrará de inmediato a los trabajos del primer equipo. “Damián se incorporará desde hoy mismo a los entrenamientos bajo las órdenes de nuestro entrenador, Patricio Graff, para comenzar a preparar los próximos desafíos junto al plantel”, remarcaron.

¡Benvenuto, Damián! 🇮🇹



Damos por oficializada la incorporación de Damián Pizarro, delantero nacional de 21 años que llega a préstamo desde el Udinese de Italia hasta junio de 2027.



El joven atacante debutó con apenas 16 años en el fútbol profesional, donde rápidamente llamó la… pic.twitter.com/czFuPi6Lmb — Audax Italiano (@audaxitaliano) July 29, 2026

Los números de Damián Pizarro en Racing Club

Durante su criticada estadía en La Academia, Damián Pizarro disputó 6 partidos y fue titular en dos encuentros: no anotó goles y tan solo aportó con una asistencia.