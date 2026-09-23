Universidad Católica recibe dura noticia: jugador deberá pasar por el quirófano

El jugador de la Universidad Católica que deberá pasar por pabellón en las próximas horas.

Universidad Católica recibió durante las últimas horas una noticia que genera preocupación de cara a la recta final de la temporada, ya que uno de sus defensores deberá pasar por el quirófano durante esta jornada.

Se trata de Bernardo Cerezo, quien será sometido durante esta tarde del miércoles 23 de septiembre a un procedimiento quirúrgico en su rodilla derecha, la que lo alejará de las canchas.

El defensor de los ‘Cruzados’ será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha, intervención que se realizará en la Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo.

Desde las redes oficiales club informaron sobre esta situación y detallaron que el procedimiento quirúrgico se llevará a cabo durante la tarde de este miércoles, generando una nueva preocupación para Daniel Garnero en la Universidad Católica.

Cerezo sufre en la UC | Foto: Photosport

“Cruzados comunica que la tarde de este miércoles 23 de septiembre el defensa de Universidad Católica, Bernardo Cerezo, será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha en la Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo”, informó la institución en sus redes.

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Ahora, desde Universidad Católica esperan que la intervención de Bernardo Cerezo se desarrolle de buena manera y aguardan por su recuperación, la que lo podría tener entre 4 a 6 semanas fuera de las canchas.