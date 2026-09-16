Preocupación en Universidad Católica: gran figura pasará inesperadamente por el quirófano

Figura de la Universidad Católica pasará por el quirófano en las próximas horas de forma sorpresiva.

Universidad Católica recibió en las últimas horas una noticia que genera preocupación de cara a la recta final de la temporada, en la que una importante figura deberá pasar por el quirófano de forma sorpresiva.

Se trata del defensor, Branco Ampuero, quien en las próximas horas se someterá a un procedimiento quirúrgico para tratar un seria lesión que venía arrastrando desde hace unos meses.

El zaguero de los ‘Cruzados’ pasará por el quirófano para tratar su Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, problema que venía arrastrando desde hace dos temporadas.

En las redes oficiales del club informaron sobre esta noticia y dieron más detalles de lo que será esta operación que se le realizará a Branco Ampuero, la que no tiene un plazo de recuperación estimado.

Ampuero pasará por el quirófano | Foto: Photosport

“Cruzados comunica que el jugador del Primer Equipo de Universidad Católica, Branco Ampuero, será sometido mañana miércoles 16 de septiembre a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, el que será realizado por el médico del Plantel, señor Andrés Villa, en la Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo”, partieron señalando.

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“Se trata de una condición que el jugador arrastraba desde hace dos temporadas, con períodos de mayor y menor sintomatología, y que presentó una reagudización durante la fecha 17 del presente torneo”.

“Luego de la evaluación médica y considerando la evolución de la lesión, se tomó la elección de que lo más adecuado era realizar este procedimiento con el objetivo de resolver la condición y permitir su recuperación”, explicó el director médico de Cruzados, Andrés Serrano.

Ahora, desde la Universidad Católica esperan dar positivas noticias por la operación de Branco Ampuero, en la que desean por una pronta recuperación del zaguero y que su baja no sea prolongada pensando en lo que es esta recta final.