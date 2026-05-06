Universidad Católica vs. Cruzeiro: Cuándo juegan, a qué hora y cómo ver EN VIVO por la Copa Libertadores

El cuadro cruzado recibe a Cruzeiro con la intención de encaminar la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores.

La espera se acabó y este martes Universidad Católica debe recibir la visita de Cruzeiro en el Claro Arena, compromiso válido por la Fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores de América donde los Cruzados son punteros.

El equipo dirigido por Daniel Garnero viene de un sólido triunfo ante Barcelona de Guayaquil la semana pasada en condición de visitante, sumado al empate que logró en Concepción ante el Campanil por la Copa de la Liga.

En Brasil se impuso la UC. | Foto: Photosport

Los de Belo Horizonte, por otro lado, llegan precedidos de un sufrido triunfo ante Boca Juniors por el certamen internacional y una dolorosa caída en el clásico ante Atlético Mineiro por 1-3 y en condición de local.

El día de ayer, Barcelona de Guayaquil derrotó a Boca Juniors en Ecuador y le dejó la mesa servida a Universidad Católica, cuadro que podría dormir absolutamente puntero esta noche si derrota a los brasileños.

Universidad Católica vs. Cruzeiro: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y brasileños arranca este miércoles 6 de mayo a las 10 de la noche de Chile continental.

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TV: ¿Quién transmite?

ESPN en su plan Premium transmitirá el partido.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming, Disney+ en su plan Premium será el encargado de llevar el encuentro.