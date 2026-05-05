Luego de que el entrenador de Universidad Católica cuestionará la labor de los jueces nacionales, encontró una dura respuesta.

El estallido de Daniel Garnero contra el arbitraje hacia Universidad Católica abrió una polémica. Esta vez, el Sindicato de Árbitros de la ANFP reaccionó a las potentes declaraciones del DT argentino.

¿Qué pasó? A través de redes sociales, específicamente mediante Instagram, los jueces respondieron al calificativo de “fisicoculturistas” que les atribuyó el entrenador de la UC.

Y en un tono sarcástico, la cuenta oficial de la entidad referil lanzó: “Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 am“.

Una frase que, seguramente, enardecerá al estratega de Universidad Católica. Durante esta temporada, las decisiones de los encargados de impartir justicia han estado bajo la lupa de la crítica.

“Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, erran un montón”, fue el reclamo del director técnico en los últimos días.

El mensaje contra Daniel Garnero, el DT de Universidad Católica

La polémica entre Daniel Garnero y el arbitraje está al rojo vivo. (Imagen: Instagram)

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En resumen: