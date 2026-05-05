El estallido de Daniel Garnero contra el arbitraje hacia Universidad Católica abrió una polémica. Esta vez, el Sindicato de Árbitros de la ANFP reaccionó a las potentes declaraciones del DT argentino.
¿Qué pasó? A través de redes sociales, específicamente mediante Instagram, los jueces respondieron al calificativo de “fisicoculturistas” que les atribuyó el entrenador de la UC.
Y en un tono sarcástico, la cuenta oficial de la entidad referil lanzó: “Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 am“.
Una frase que, seguramente, enardecerá al estratega de Universidad Católica. Durante esta temporada, las decisiones de los encargados de impartir justicia han estado bajo la lupa de la crítica.
“Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, erran un montón”, fue el reclamo del director técnico en los últimos días.
Daniel Garnero dispara sin filtro contra el árbitro Mario Salvo tras polémico empate de la UC frente a U. de Concepción
El mensaje contra Daniel Garnero, el DT de Universidad Católica
La polémica entre Daniel Garnero y el arbitraje está al rojo vivo. (Imagen: Instagram)
En resumen:
- El Sindicato de Árbitros respondió a Daniel Garnero tras ser calificados como “fisicoculturistas”.
- La respuesta de los jueces se realizó mediante una publicación en Instagram.
- El entrenador de la UC criticó el rendimiento arbitral frente a la interpretación del reglamento.