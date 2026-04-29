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Copa Libertadores

VIDEO| Los goles de Zampedri y Montes que encienden la la ilusión de la UC en Copa Libertadores

El elenco de Daniel Garnero está sumando tres puntos de oro que lo dejan como puntero momentáneo de su grupo.

Los "CRuzados" se pusieron rápidamente en ventaja en Guayaquil. (Foto: captura)
Los "CRuzados" se pusieron rápidamente en ventaja en Guayaquil. (Foto: captura)

Universidad Católica llegó con toda la ilusión a Ecuador para enfrentar al Barcelona por la tercera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

Antes de los 25′ de juego, el elenco de Daniel Garnero estaba sacando la tarea adelante con golazos de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Este último gran figura en los primeros instantes del encuentro.

El primer tanto llegó gracias a un gran desborde de Montes. Este habilitó al “Toro” Fernando Zampedri para romper la red y anotar el 1 a 0 parcial a los 17 de juego.

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Posteriormente, solo cinco minutos después, un pivoteo de Justo Giani tras un córner encontró la cabeza solitaria de Clemente Montes que cabeceó a bocajarro para poner el 2 a 0 que deja a la UC con la ilusión más que intacta en Copa Libertadores.

Así fueron los goles de Zampedri y Montes para la UC

Gol de Fernando Zampedri:

Gol de Clemente Montes:

Así está momentáneamente la tabla del Grupo D

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1U. Católica32015326
2Boca Juniors32015236
3Cruzeiro32013216
4Barcelona SC300306-60
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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