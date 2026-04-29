Universidad Católica llegó con toda la ilusión a Ecuador para enfrentar al Barcelona por la tercera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

Antes de los 25′ de juego, el elenco de Daniel Garnero estaba sacando la tarea adelante con golazos de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Este último gran figura en los primeros instantes del encuentro.

El primer tanto llegó gracias a un gran desborde de Montes. Este habilitó al “Toro” Fernando Zampedri para romper la red y anotar el 1 a 0 parcial a los 17 de juego.

Posteriormente, solo cinco minutos después, un pivoteo de Justo Giani tras un córner encontró la cabeza solitaria de Clemente Montes que cabeceó a bocajarro para poner el 2 a 0 que deja a la UC con la ilusión más que intacta en Copa Libertadores.

Así fueron los goles de Zampedri y Montes para la UC

Gol de Fernando Zampedri:

¡LO HICISTE VOS, FERNANDO! Zampedri apareció en el momento justo y punteó la pelota para sentenciar el 1-0 de U. Católica sobre Barcelona SC.



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Gol de Clemente Montes:

¡DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA ES GOL! Clemente Montes estuvo en el lugar perfecto y, de cabeza, marcó el 2-0 de U. Católica vs. Barcelona SC.



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Así está momentáneamente la tabla del Grupo D