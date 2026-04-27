Condenan a Gary Medel a pagar millonaria indemnización por daño moral contra fiscalizador sanitario

Duro golpe para un histórico de la selección chilena y Universidad Católica. Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al futbolista Gary Medel a pagar $15.415.280 por concepto de daño emergente y daño moral a un fiscalizador sanitario, tras un incidente ocurrido en mayo de 2022.

El fallo fue dictado de manera unánime por la Cuarta Sala del tribunal, que confirmó la sentencia previa del 28° Juzgado Civil de Santiago, aunque elevó el monto de la indemnización de acuerdo al daño acreditado. Además, se estableció el pago de las costas por parte del jugador.

Los hechos que condenaron a Gary Medel

Los hechos se remontan al 26 de mayo de 2022, cuando el funcionario Ángelo Berti fue increpado por Medel mientras realizaba labores de control sanitario en el acceso a un evento. El futbolista lo insultó luego de que se le impidiera el ingreso por no contar con pase de movilidad.

Según la resolución, la situación se agravó cuando el jugador difundió el episodio a través de redes sociales, exponiendo al fiscalizador sin su consentimiento y generando una “funa” por parte de sus seguidores.

El tribunal acreditó que este episodio tuvo consecuencias en la salud mental del afectado, quien debió someterse a tratamiento psicológico y farmacológico tras desarrollar un trastorno adaptativo, respaldado por informes médicos y testimonios presentados en el juicio.

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Millonaria indemnización

Finalmente, la justicia fijó una indemnización de $415.280 por daño emergente y $15.000.000 por daño moral. El fallo también consideró las disculpas públicas de Medel, aunque uno de los integrantes del tribunal estuvo por elevar la compensación total a $30 millones.

En síntesis…