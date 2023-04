Universidad de Chile logró un vital triunfo por 2 a 1 en condición de visita ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, partido válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional que contó con las grandes figuras de Lucas Assadi, Cristóbal Campos y Luis Casanova.

Con este resultado, los dirigidos por Mauricio Pellegrino escalaron hasta la segunda posición, a tan solo una unidad de Huachipato, actual líder del fútbol chileno, y los hinchas del elenco universitario se comienzan a ilusionar con pelear el título.

Tres goles en tres partidos lleva Assadi en la U | Foto: Photosport

Cristian Caamaño, comentarista deportivo de Deportes Agricultura, analizó lo que fue la victoria del Romántico Viajero ante los Ruleteros en la Quinta Región.

"El partido lo pudo haber manejado de mejor manera la U después del 2-0, pero no tuvo la tranquilidad...Mejora el trabajo defensivo de la U y es el equipo menos batido del Campeonato Nacional y eso te marca la pauta en esta clase de partidos", destacó el profesional de las comunicación.

"Yo creo que la U no le sobra nada. El hecho de que Assadi todavía sea un jugador en formación, le falta esa capacidad para poder manejar el partido en la tenencia y que no todo sea un arranque directo hacia el arco rival, sino de hacer jugar el balón y hacer jugar a los compañeros. Yo creo que a la U le falta ser un equipo más contundente durante los 90 minutos, de dar esa seguridad y sensación de tener controlado el partido por la tenencia, pero llega con la moral en alto ante los Cruzados", agregó.

Al elegir a la figura del partido, el comunicador no titubeó. "Me quedo con Assadi porque marca la presencia de un chico que la U lo necesita, necesita a ese Assadi de hoy y no el de la semana pasada", sentenció.