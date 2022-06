Universidad de Chile sigue su preparación para lo que será el trascendental encuentro ante General Velásquez por Copa Chile y el comienzo de la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde el elenco universitario se encuentra en la úndecima posición y mirando de reojo los últimos puestos.

Los azules ya cuentan entre sus filas con Emmanuel Ojeda como primer refuerzo y esperan que en los próximos días vayan llegando de a poco los dos últimos futbolistas, para así estos se vayan acoplando al trabajo que está realizando el charrúa en el Centro Deportivo Azul

Fue el propio DT de la U que aprovechó de conversar en exclusiva con SportCenter de ESPN Chile sobre lo que ha sido hasta el momento la intertemporada y la situación de los jugadores azules.

"Con Galíndez no hemos hablado porque él vuelve hoy por la tarde y ahí lo conoceré. Es el arquero de la U que está jugando actualmente y cuando viene un entrenador uno siempre quiere ver, una cosa es ver los partidos por la televisión o desde casa, desde afuera, pero es importante cuando el DT conoce la realidad, el que no está jugando", afirmó el ex Brescia de Italia.

Galíndez es uno de los jugadores que podría salir de la U | Foto: Agencia Uno

"Yo le pedí a la dirigencia en el momento de dar nombres y decidir quién sale y quién no sale, les dije que yo primero prefería mirar un poco lo que hay", agregó el adiestrador uruguayo.

"Lo que he visto me gustó, la intensidad, donde el equipo ha trabajado en este poquito tiempo, creemos más allá de los nombres tenemos que formar un grupo fuerte, un equipo fuerte que pueda mejorar no solo el Campeonato Nacional, sino también la Copa Chile. En el momento que la U sale a jugar, son partidos importantes", finalizó López.