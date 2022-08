Tras los seis partidos sin ganar, Universidad de Chile entra en una espiral bastante compleja de la cual aún no logra salir y la situación comienza a apremiar, a pesar que hay un pequeño respiro debido que antes está el duelo de octavos ante Cobresal por Copa Chile.

Pero luego de la caída ante Curicó Unido el sábado pasado, los ánimos se agitaron bastante entre los fanáticos azules, al punto que fueron a esperar a los jugadores al CDA cuando volvían desde el Maule, ya tarde por la noche de aquel día.

Y fue así, como hinchas hablaron con el plantel y el propio estratega para manifestar su disconformidad y preocupación del magro momento estudiantil. Hoy en la previa del partido ante los mineros, López reconoció que sí hubo tal conversación y explicó en qué tono se llevó a cabo.

"Fue una charla positiva, no marca precedente. Para mí, fue positivo, así lo veo yo, ¿por qué no vamos a escuchar al hincha? No fue un 'apriete', hablaron personas, jugadores, hinchas, y fue algo bueno. Estábamos con el plantel y el director deportivo, no pasó nada grave ni malo, hablamos hasta dentro del CDA, fue algo bueno escuchar", insistió.

La U visitará a Cobresal por Copa Chile intentando volver a los triunfos (Agencia Uno)

Luego, el Memo recalcó que "creo que se tiene que escuchar al hincha y en el momento que no hay violencia...", dijo, agregando que "yo estaba presente, no vi agresiones ni entradas bruscas. No vi nada de eso. Se entró, se habló y no pasó nada malo. Se habló".

"No sé por qué dicen que pareció que crearon un precedente, pero se escuchó a la gente y no está mal. No pasó nada", aclaró para luego hablar sobre una presunta molestia suya en el club", finalizó el charrúa.