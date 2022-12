Un bullado inicio de diciembre hubo en el entorno de Universidad de Chile que prepara el inicio de la temporada 2023 ajustando la llegada de algunos refuerzos y un nombre generó mucha reacción.

Y es que Matías Zaldivia, el ex zaguero de Colo Colo, tienen muchas posibilidades de tomar la 329 en las cercanías del Monumental para bajarse en Avenida El Parrón frente al Centro Deportivo Azul para convertirse en nuevo jugador de la U, algo que al menos pareciera estar muy cerca.

Es por eso que algunos lamentan la decisión que estaría tomando Azul Azul por lo riesgoso que eso significa al traer un jugador que en los últimos años se identificó mucho con el archirrival, algo que en estos tiempos pareciera estar prohibido.

Uno de los que sacó la voz fue Diego Rivarola. En el programa "ESPN F90", el histórico Goku intervino en relación a este tema y lo primero fue hablar de la dirigencia y acotó que quizás no están los tiempos como para meterse en este tipo de problemas.

"Hoy la U no está como para meterse en estos líos inncesarios. Ahora después, hay un tema de dirigencia que es hasta dónde quieren llegar y asumir las consecuencias", enfatizó Rivarola.

En relación al debate en que si es productivo o no decidir en base a lo que quier eel aficionado, el ex delantero no tuvo problemas en señalar que "está bien, efectivamente no tienen que trabajar o esperar lo que dice el hincha, pero tampoco hay que menospreciar cuando somos un equipo grande, no tienes que menospreciar lo que opina la gente en general, igual tienes que tener un reojo porque te puede salir el tiro por la culata sin querer".

Rivarola mandó a decir a la dirigencia de la U que no se menosprecie la opinión del hincha (Prensa Universidad de Chile)

Rivarola volvió a argumentar en relación a este asunto y volvió a indicar que si bien la regencia tiene autonomía, no pueden soslayar el sentir de los fanáticos. "No digo que se tome la decisión por lo que dice el hincha, pero cuando estás en un equipo grande no tienes que menospreciar el sentir del hincha y de lo que significan este tipo de cosas para el verdadero hincha".

Pero, ¿Qué rol juega acá el propio Matías Zaldivia? El oriundo de Mendoza fue claro y solo atinó a decir que "después son decisiones personales del jugador, también", cerró Rivarola.