Universidad de Chile ya dejó atrás la victoria agónica ante O'Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente y se comienza a enfocar en lo que será el trascendental encuentro ante Curicó Unido, el cual se disputará este viernes en el Estadio Bicentenario de La Granja.

Uno que poco a poco comienza a retomar su nivel es el mediocampista Emmanuel Ojeda, mediocampista argentino que ha estado presente en cuatro partidos de cinco posibles con la camiseta de la U en esta temporada.

La U volvió a abrazarse en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

El ex Rosario Central se tomó un momento y atendió a las redes sociales del Romántico Viajero, en la cual desmenuzó el presente del conjunto azul.

"Fue un partido (ante O'Higgins) importante porque hace mucho rato que no ganabamos dos partidos seguidos y cortamos esa racha. Nos ayuda mucho para seguir creciendo en lo grupal e individual, se ve un equipo mucho más fuerte. Destaco que los primeros 35 minutos supimos sufrir y aguantar y eso ayudó que en el segundo tiempo los ataquemos y generemos muchas situaciones de gol", aseveró.

"Me vengo sintiendo cómodo. El DT depositó su confianza en mí y eso me pone contento, también tengo jugadores de características similares que me ayudan en el medio, estoy cómodo en la posición. Siento que estoy bien pero siempre se puede mejorar", añadió.

"Curicó es un rival muy duro y cuando nos enfrentamos el año pasado lo demostró. Tiene buenos jugadores y apuntamos a hacer un mejor partido que el que pasó y a ir a buscar la victoria", sentenció.