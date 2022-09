El campeón con Universidad de Chile en la década de los 90, Fabián Guevara, habló en exclusiva con Bolavip Chile sobre el crítico momento azul, en donde ve muy difícil la salvación pero espera por un milagro para que los azules no caigan en la desgracia de bajar a la Primera B.

Fabián Guevara le reza al cielo para que Universidad de Chile no caiga a Primera B: "Ojalá se salve, pero en este momento la U no está para disputar nada"

Universidad de Chile le está rezando a todos los santos en esta Fecha 24 del Campeonato Nacional 2022 para que Deportes Antofagasta no sume puntos y Universidad Católica empate o se imponga a Deportes La Serena, de lo contrario, la U quedaría en zona de descenso con seis fechas por disputarse.

La mala campaña que ha tenido desde principio de año la U se ve reflejada en la tabla de posiciones y también en el banco: La U ha cambiado tres veces de técnico en lo que va de 2022 y Sebastián Miranda tendrá que vestirse nuevamente de azul para encarar las finales que les restan a los azules.

Uno que conoce de cerca la historia de la U es Fabián Guevara, histórico ex jugador campeón con los azules en la década de los 90, quien no está 100% convencido de que la U se pueda salvar y le reza a todos los santos para que no caigan en desgracia.

La U es una lágrima en la cancha. | Foto: Agencia UNO

“El miércoles vi el primer tiempo de la U con Coquimbo y no… no tiene un sistema de juego, juegan al pelotazo, no hay juego colectivo. Viendo el fútbol chileno, ojalá que se salve, pero en este momento la U no está para disputar nada”, dijo categóricamente en diálogo con Bolavip Chile.

Consultado por el nuevo interinato de Sebastián Miranda, eso sí, se mostró esperanzado: “El interino conoce a los jugadores y a los planteles. Es buena decisión la que toma la dirigencia del vínculo con Sebastián, quien conoce a los jugadores y el sistema de juego. Quedan pocas fechas y que llegue uno nuevo para empezar de cero yo creo que no era bueno. El Seba lo hizo bien y ojalá que en estas seis fechas le vaya bien”, puntualizó.

En el cierre, Guevara hizo una comparación que duele en el hincha azul y aboga por un cambio radical: “Anoche vi el partido de Colo Colo y hay una diferencia muy grande con el resto. Por los jugadores e institución, ojalá se salve la U, pero si se salva, el próximo año tiene que haber una restructuración total con gente que sepa de fútbol”, avisó.