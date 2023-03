El defensa de los azules habló sobre lo que significó el no haber perdido contra Colo Colo en el Superclásico que se jugó en el Estadio Monumental.

"Fue importante no haber perdido": Matías Zaldivia destaca el empate de la U en el Superclásico frente a Colo Colo

Matías Zaldivia protagonizó uno de los movimientos más polémicos de los últimos años en el fútbol chileno debido a que después de quedar libre de Colo Colo firmó por el archirrival, la Universidad de Chile, equipo en el que se ha consolidado como uno de los intocables en la zaga defensiva.

El defensa argentino conversó con Radio Cooperativa y habló sobre el empate que la U se llevó en el Superclásico frente a su ex equipo en el Estadio Monumental.

"Para rescatar fue el punto y no haber perdido el Superclásico, quieras o no eso es importante. No pudimos mejorar en el juego, que era lo que buscábamos. Ahora pasamos la página y pensamos en Copiapó. Si vencemos a Copiapó, el punto del Superclásico va a servir mucho", mencionó Zaldivia.

Zaldivia fue titular en la U durante el Superclásico | Agencia Uno

"Fue importante no haber perdido, porque hace cinco partidos que venimos sin perder, entonces el grupo se va consolidando, más sobre la diferencia que hubo años anteriores. Es para rescatar el punto", agregó el defensa de la U respecto al empate que los mantiene en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional.

Zaldivia también habló sobre el rendimiento del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, el cual a su juicio ha ido de menos a más. "El equipo ha ido de menor a mayor, creo que no empezamos muy bien, era algo de esperarse porque era un equipo nuevo con un DT nuevo, quien quería plasmar su idea, lo cual lleva tiempo. Ya se empezó a ver una U más protagonista, con más llegadas al arco rival, con más gol y solidez defensiva, eso es lo que venimos buscando. En lo personal estoy bien, me están saliendo las cosas, pero vamos con calma porque esto recién comienza".

El defensa de la Universidad de Chile también se refirió a lo que ocurrió recientemente con Jordhy Thompson, quien fue apartado del plantel de Colo Colo. "Es un tema muy delicado, la gente tiene que estar a cargo tendrá que tomar decisiones y obviamente él tendrá que aceptar lo que pase. Es un tema delicado el cual debe ser tratado por profesionales porque es un problema muy grande".