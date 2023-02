La Universidad de Chile está viviendo un gran momento en el presente Campeonato Nacional, luego de hilar su tercer triunfo consecutivo al imponerse 3-1 sobre Curicó Unido y quedar momentáneamente en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Después de años complicados, los hinchas del cuadro bullanguero se comienzan a ilusionar con lo que pueda hacer el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino de cara al futuro.

La U sigue en la senda de los triunfos en el Torneo Nacional | Foto: Agencia Uno

El reconocido periodista de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux, contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó con peras y manzanas lo que fue el vital triunfo azul en la Región del Maule.

"Yo creo que el gran déficit general que tenía el equipo de Pellegrino era su capacidad de atacar con la pelota, de juntar muchos pases y poder atacar con mucha gente, y me parece que el primer tiempo fue lo mejor de la U en mucho tiempo, hace tiempo no veía un tiempo tan completo porque tuvo el control total. Fue un equipo muy agresivo, con mucha soltura manejo la pelota y en el primer tiempo no hubo puntos bajos"

En la misma línea, destacó el nivel de varios jugadores del Romántico Viajero. "Castro jugó un partidazo. El Castro de hace un par de fechas no se atrevía a sumarse al ataque, pero ayer se comió la banda y no paró de pasar al ataque. Me encantó Guerra, creo que fue muy importante y hizo una pega muy táctica al liberarle espacios a Leandro Fernández. Mateos fue uno de los mejores del partido también, me parece un jugador muy técnico y siempre el pase va a un compañero", resaltó.

"A la U se le acomodaron muchas cosas con el cambio de esquema y hay jugadores que se sienten más cómodos. Encuentro muy destacable el compromiso del equipo, yo vi un equipo que reflejaba espíritu de equipo, no vi jugadores que perdían una pelota y rápidamente se replegaban muy compacto", complementó.

Por último, el comunicador dejó en claro que "los hinchas de la U se pueden ilusionar pero con tranquilidad. Lo urgente es que el equipo tiene que estabilizarse como un equipo confiable, competitivo y que se acostumbre a ganar, después el tiempo dirá hasta donde podrá llegar, pero creo que eso es lo primero porque era un equipo que se le había perdido el respeto futbolísticamente hablando", cerró.