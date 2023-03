Poco a poco, Matías Zaldivia se comienza a ganar el cariño de los hinchas de Universidad de Chile, todo gracias a sus buenas actuaciones en el presente Campeonato Nacional, pero fue en el partido ante Colo Colo que el defensor argentino-chileno sacó a relucir toda su categoría.

El ex jugador del Cacique volvió a jugar en el Estadio Monumental pero ahora con la camiseta del archirrival, aún así y pese a los varios canticos en su contra, mostró un nivel superlativo que enamoró a los hinchas del cuadro bullanguero.

Zaldivia olvida por completo su paso por los albos | Foto: Guillermo Salazar

Este jueves, el zaguero central conversó con Al Aire Libre de Cooperativa y recordó lo que fue su traspaso desde el conjunto Popular al elenco universitario.

“Es un tema que ya hablé, yo quedé bien con la gente del club, con toda la gente que me acompañó por tanto tiempo, después del partido los pude saludar, así que tengo un gran recuerdo de todos los trabajadores. La forma fue lo que más me dolió en su momento, pero como digo, ya es un tema súper sanado y que ya no lo tengo en mi cabeza”, afirmó Zaldivia.

En la misma línea, agregó que “al principio yo sabía que por la decisión que iba a tomar iba a ser difícil, pero yo estaba confiado de que me iba ir bien dentro de la cancha y que esas dudas que tenía la gente se iban a ir disolviendo si yo rendía en la cancha obviamente”.

“No fue una decisión fácil, pero fue algo que hablé con mi familia y cuando vi que ellos iban a estar tranquilos con mi decisión, eso fue importante. Lo otro, creo que fue para mí clave que el DT me haya llamado y el director deportivo, me hicieron sentir importante para lo que iba a venir. Me sorprendió, una vez que los escuché y la manera que se refirieron a mí para lo importante que iba a ser en este proceso me motivo muchísimo”, sentenció.