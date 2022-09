Patricio Yáñez no quedó indiferente al mal momento que vive Universidad de Chile y fiel a su estilo le hizo un duro tirón de orejas al plantel de jugadores, quienes no se la llevaron pelada por el Pato y los tildó a a algunos de vergüenza.

Universidad de Chile y Coquimbo Unido decepcionaron en un partido verdaderamente para el olvido en Valparaíso, donde ambos conjuntos no se sacaron ventaja y terminaron regalando un 0-0 abúlico y con poco fútbol.

El descalabro en la vereda de los azules es tal que, terminada esta fecha, la U podría estar incluso en puestos de descenso si Deportes Antofagasta suma unidades y Deportes La Serena se impone a Universidad Católica en el Estadio La Portada.

El resultado de ayer decantó en que, según trascendidos, la dirigencia de la U optara por darle fin al ciclo de Diego López en los universitarios. Ahora, lo más probable, es que busquen que Sebastián Miranda se calce el buzo de la U.

Pato Yáñez apuntó a Brun. | Foto: Agencia UNO

“Era una muerte anunciada, la U no mejoró y yo creo que de acá en adelante quien llegue, si es Miranda, si no está contaminado, si no está dentro del radar de los jugadores como un técnico que dentro de su posición fracasó, sería la mejor opción”, dijo Patricio Yáñez en la edición AM de Deportes en Agricultura.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “De igual manera, es una decisión tardía, debió haber sido hace tiempo o antes del partido con Coquimbo Unido y ayer mostró su peor cara. Uno de los peores equipos del Campeonato lo tuvo en jaque y le pudo haber marcado un par de ocasiones. La U no remató una sola vez a portería, lo que habla de un momento terrible, de una responsabilidad del técnico”.

Yáñez no le quiso quitar responsabilidad a los jugadores y repartió con todo: “Los jugadores que no se hagan los lesos, porque de verdad es una vergüenza lo que aportan o han aportado los jugadores en el terreno de juego. Uno dice jugadores como Gallegos, Vargas -buenos o malos- pero ya tienen experiencia, pero ni siquiera los extranjero, los Brun, Ojeda o Domínguez han dado muestras de solidez para tirar el carro de los más jóvenes”.

“López es el gran responsable, pero tendrían que irse detrás de él una cantidad importante de jugadores que no han aportado absolutamente nada. Ojalá tomen una buena decisión, cosa que ha estado en entredicho permanentemente y pueda mejorar con nombres que no están para pelear ingreso a Copa Sudamericana o Libertadores, pero no para pelear el descenso”, remató Patricio Nazario.