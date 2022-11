Universidad de Chile no quiere repetir los errores de este año, por lo que planea armar un plantel competitivo para que, en el 2023, no volver a pasar por el sufrimiento de luchar por el descenso. Pese a que no hay técnico confirmado, ya arribó Juan Pablo Gómez y ahora hay otro nombre que surge para la delantera: Fernando Fernández.

¿Quién es Fernando Fernández?

El futbolista paraguayo de 30 años comenzó su carrera en Guaraní en el 2013, donde rápidamente a punta de goles comenzó a hacerse un nombre en el equipo. Tras destacadas campañas, fue transferido al Tigres de México en 2016, aunque no logró mayor éxito en los Felinos.

En 2017 defendió las camisetas de Olimpia de Paraguay y América de Cali, para regresar en 2018 a México, esta vez al Atlante. Finalmente, en 2019 vuelve al club que lo vio nacer, Guaraní, donde encuentra nuevamente su mejor versión. De hecho, fue el goleador del campeonato paraguayo de la presente temporada con 22 anotaciones. Como curiosidad, le anotó a la U en la Copa Libertadores del 2014, cuando los Azules derrotaron a el Aborigen por 3-2 en el Defensores del Chaco.

La búsqueda del DT

Luego de el regreso de Sebastián Miranda a las divisiones inferiores, Universidad de Chile nuevamente se encuentra sin técnico. Por ahora la lista de candidatos tiene a dos grandes aspirantes: Miguel Ángel Russo y Mariano Soso. Este último viene de dirigir a O'Higgins, pero ahora está en total libertad para negociar con el Romántico Viajero. La decisión la tiene el directorio.

El caso de Russo es más complejo. El entrenador tiene grandes pergaminos, como títulos de liga con Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Millonarios, además de la Copa Libertadores del 2007 conquistada con los Xeneizes. El problema sería convenserlo y que el club esté dispuesto a pagar por un técnico con su trayectoria. El directorio de Azul Azul se reunirá la próxima semana, donde deberían decidir quien se pondrá el buzo del club en el 2023.